A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE VERSO VARESE
Roma, 9 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di posa cavi, dalle 22:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate Gattico e Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.
Si precisa che l’entrata dello svincolo di Cavaria sarà chiusa in entrambe le direzioni, Varese e Milano.
Sarà contestualmente chiuso il Ramo che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8, verso Varese.
In alternativa, si consiglia:
-per la chiusura del tratto: anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla SS341 e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. Chi proseguirà oltre Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, percorrere la SP26 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;
-per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Varese: Solbiate Arno Albizzate;
-per la chiusura dell’entrata di Cavaria verso Milano: Gallarate;
-per la chiusura del Ramo D08/A8: anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico, percorrere la viabilità ordinaria: SP49 e SP26 verso Jerago/Albizzate, SS341 in direzione Solbiate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. In ulteriore alternativa, seguire le indicazioni per Milano, uscire a Gallarate, proseguire sulla SS341 verso Varese ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate.