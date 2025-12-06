A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-GALLARATE NORD VERSO VARESE
Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate nord, verso Varese.
In alternativa, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e immettersi sulla SS341, per poi rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in direzione Varese.
Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, proseguire sulla SP26 e rientrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate, verso Varese.