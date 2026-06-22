A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-GALLARATE NORD VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-GALLARATE NORD VERSO VARESE
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Gallarate nord, verso Varese.
Di conseguenza, l’entrata della stazione di Gallarate sarà chiusa in direzione Varese.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e immettersi sulla SS341 e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.
Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire a Besnate, proseguire sulla SP26 e rientrare in A8 verso Varese a Solbiate Arno Albizzate;
per la chiusura dell’entrata di Gallarate verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8.
Chi, invece, è diretto sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, potrà entrare a Besnate o a Sesto Calende Vergiate, sulla D08.