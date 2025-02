A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO-SOLBIATE ARNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ED ENTRATA STAZIONE DI CAVARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Solbiate Arno, in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Si precisa che lo svincolo di Cavaria sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, Varese e Milano.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, da Varese verso Gravellona Toce. Chiuso anche il ramo di allacciamento che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8 Milano-Varese, dalla A26 verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Varese, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900 della A8, proseguire sulla SP341 verso Cavaria/Albizzate e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000, per poi immettersi sulla viabilità ordinaria: SP49 e SP26 verso Besnate/Jerago con Orago/Albizzate ed entrare in A8 alla stazione di Solbiate Arno, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Varese;

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla SP341 verso Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

per la chiusura del tratto, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP341 verso Jerago con Orago, SP26, SP49 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A26;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Cavaria, verso Varese: Solbiate Arno, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Cavaria, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.