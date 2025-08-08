A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO-BUGUGGIATE LAGO DI VARESE VERSO VARESE

Roma, 8 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Buguggiate Lago di Varese, verso Varese.

L’area di servizio “Brughiera est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immette sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, al km 4+000 e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città;

per la chiusura del ramo di allacciamento D08/A8, anticipare l’uscita alla stazione di Besnate, al km 4+000 della D08 Diramazione Gallarate-Gattico e percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 e SS341, fino a raggiungere Varese città.

In ulteriore alternativa, immettersi sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate e percorrere la SS341 fino a raggiungere Varese città.