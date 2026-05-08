A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A9-CASTELLANZA VERSO VARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A9-CASTELLANZA VERSO VARESE
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 11 alle 5:00 di martedì 12 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Castellanza, verso Varese.
Di conseguenza, sarà chiuso il Ramo che dalla A9 Lainate-Como-Chiasso immette sulla A8, per chi proviene da Como ed è diretto verso Varese.
Pertanto, si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno al km 15+700 immettersi sulla SP527 Bustese in direzione Uboldo/Rescaldina/Castellanza e rientrare in A8 a Castellanza;
per la chiusura del Ramo di allacciamento A9/A8, verso Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700 della A9, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8, verso Varese, allo svincolo di Castellanza.
Chi supererà Saronno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8, verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 verso Rho, SS33 del Sempione in direzione Pogliano-Nerviano-Parabiago-Cerro-Legnano-Castellanza, SP527 Bustese in direzione Rescaldina ed entrare in A8 verso Varese allo svincolo di Castellanza.