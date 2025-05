A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A9-CASTELLANZA. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO A8

Roma, 19 maggio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

–sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso (km 10+700) e Castellanza (km 18+000), verso Varese.

Contestualmente, sarà chiuso lo svincolo di Legnano/Rescaldina in entrata verso Varese e chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

Pertanto, si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno al km 15+700 immettersi sulla SP527 Bustese in direzione Uboldo/Rescaldina/Castellanza e rientrare in A8 a Castellanza;

per la chiusura dell’entrata di Legnano/Rescaldina, verso Varese: Castellanza;

per la chiusura dell’uscita di Origgio ovest per chi proviene da Milano: Legnano.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita in A9 allo svincolo di Saronno al km 15+700, proseguire sulla 527 verso Uboldo-Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria in A8 verso Milano, uscire alla stazione di Lainate al km 8+100, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 verso Rho, SS33 del Sempione in direzione Pogliano-Nerviano-Parabiago-Cerro-Castellanza, SP527 verso Rescaldina ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.