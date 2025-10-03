A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A9-CASTELLANZA. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTEL’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Castellanza, verso Varese. In alternativa, dopo la dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Chiasso, uscire allo svincolo di Saronno al km 15+700, immettersi sulla SP527 Bustese in direzione Rescaldina/Castellanza e rientrare in A8 a Castellanza.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso, per chi proviene da Chiasso, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, immettersi sulla SP527 Bustese verso Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.

Chi supererà lo svincolo di Saronno, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire alla stazione di Lainate, al km 8+200, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, SP101 verso Rho, SS33 del Sempione in direzione Pogliano-Nerviano-Parabiago-Cerro-Castellanza, SP527 Bustese verso Rescaldina ed entrare in A8 allo svincolo di Castellanza.