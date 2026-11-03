A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST-MILANO VIALE CERTOSA VERSO MILANO. A52 TANGENZALE NORD DI MILANO: CHIUSA PER UNA NOTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 3 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 23:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A50 Tangenziale ovest di Milano e Milano viale Certosa, verso Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, proseguire in A4, in direzione Brescia/Venezia attraverso Milano Ghisolfa e uscire a Milano viale Certosa;

verso Brescia/Venezia, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, proseguire in A4 verso Brescia/Venezia attraverso Milano Ghisolfa;

verso A52/Monza, dopo la deviazione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest, verso Bologna, immettersi in A52 Tangenziale nord, verso Monza, presso il nodo A50/A52/SS 33 del Sempione.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano:

-sarà chiuso, per chi proviene da Monza, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e chiusi anche, per chi proviene da Rho, i Rami di immissione sulla A8, verso Milano e Varese.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Monza verso A8/Milano, anticipare l’uscita allo svincolo di Baranzate e raggiungere Milano città tramite via Aquileia, via Milano e via Grassi.

In ulteriore alternativa, proseguire in A52 verso Rho, uscire allo svincolo Fiera Merci Sud Est/P3-4/Cargo 2-3, immettersi sulla A4 verso Venezia e uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa seguendo le indicazioni per Milano Centro;

-da Rho verso A8/Milano, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate e raggiungere Milano città tramite via Aquileia, via Milano e via Grassi;

da Rho verso A8/Varese, proseguire sulla A52 verso Monza, uscire a Baranzate, rientrare dallo stesso svincolo verso Rho e immettersi in A8, verso Varese presso il nodo Fiera Milano.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.