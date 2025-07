A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO FIERA MILANO-ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;R37 RACCORDO FIERA MILANO: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE L’ALLACCIAMENTO CON LA A8 MILANO-VARESE VERSO VARESE

Roma 30 luglio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 05:00 di giovedì 31 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese

sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa, si consiglia:

-verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria a Fiera Milano, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la A50 verso Varese e interconnettersi con la A8 in direzione Varese;

-verso Milano: dopo la deviazione obbligatoria sulla A50, seguire le indicazioni per uscita 1 SS33 del Sempione, proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza e immettersi in A4 Milano-Brescia dal nodo di Pero o attraverso il nodo Fiera Milano.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37)

sarà chiuso, per chi proviene da Rho e da Monza, l’allacciamento con la A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia:

-da Rho: proseguire sulla A52 Tangenziale Nord verso Monza, uscire e rientrare a Baranzate verso Rho, percorrere il Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, la A50 verso Varese e interconnettersi con la A8 in direzione Varese;

-da Monza: proseguire sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho, percorrere la A50 verso Varese e interconnettersi con la A8 in direzione Varese.