A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE L’ALLCCIAMENTO A9 E A4, L’ENTRATA DI LAINATE E L’UCITA DI LAINATE ARESE;

RACCORDO FIERA MILANO (R37): CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA MAZZO DI RHO E IMMISSIONE A8 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 30 giugno 2026 – Sulla A8 Milano Varese e sul Raccordo Fiera Milano (R37), dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei cavalcavia:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A4 Milano-Brescia, verso Brescia;

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita presso il nodo Fiera Milano, percorrere la A52 Tangenziale Nord, e rientrare sulla A4 Milano-Brescia alla stazione di Monza.

In ulteriore alternativa, una volta che il traffico verrà indirizzato obbligatoriamente verso Milano Centro, uscire allo svincolo verso Viale Certosa, immettersi dal medesimo in direzione Varese e interconnettersi con l’Autostrada A4 in direzione Venezia.

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di allacciamento con la A9 Lainate Como Chiasso, verso Como; In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, percorrere viale Marco Polo Ovest-SP 527 Bustese in direzione Uboldo-Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Saronno.

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese;

In alternativa si consiglia di utilizzare: verso Varese: Legnano, sulla stessa A8; verso Chiasso: Saronno, sulla A9.

– sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano;

In alternativa: i veicoli leggeri potranno uscire allo svincolo di Baranzate della A52 Tangenziale Nord di Milano e percorrere la SP233 della Varesina in direzione Arese; i veicoli pesanti dovranno proseguire sulla A8 in direzione Varese, uscire allo svincolo di Legnano, rientrare dallo stesso in direzione di Milano e uscire alla stazione di Lainate.

Sul Raccordo Fiera Milano (R37), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

-sarà chiuso lo svincolo di Mazzo di Rho, in entrata verso Monza;

In alternativa si consiglia: per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, entrare allo svincolo di Baranzate; per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in altezza al sottopasso di via Montello, entrare a Mazzo di Rho verso Rho, uscire allo svincolo A50/Pero/Milano e rientrare sul Raccordo Fiera Milano, in direzione Monza.

-sarà chiuso, per chi proviene da Rho, il ramo di allacciamento con la A8, in entrambe le direzioni, Milano e Varese.

In alternativa: proseguire sulla A52 Tangenziale Nord in direzione Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, rientrare dal medesimo in direzione Rho da cui sarà possibile raggiungere la A8 verso Milano o Varese.