A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE I RAMI DI IMMISSIONE SUL RACCORDO FIERA (R37) E SULLA A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, saranno chiusi, per chi proviene da Varese, i rami di immissione sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Rho e sulla A52 Tangenziale nord verso Monza.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Varese verso Rho, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, immettersi sulla SR1 e utilizzare la prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/Autostrada A4, alla rotatoria svoltare alla prima uscita verso Fiera Milano/Autostrada A4/Pero/SS 33/centro commerciale Merlata, proseguire sulla Complanare di Pero in A4 verso Torino, seguire poi le indicazioni per SS33 del Sempione e immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37), in direzione Rho;
da Varese verso Monza, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire allo svincolo di Cascina Merlata, al km 0+300, immettersi SR1e utilizzare la prima uscita verso Rho/Fiera Milano/Cimitero Maggiore/Expo Roserio/Merlata/Autostrada A4, alla rotatoria svoltare alla terza uscita verso A8/A9, immettersi sulla SR1 e successivamente sulla A8 verso Varese e raggiungere quindi la A52 Tangenziale nord attraverso il nodo Fiera Milano.