A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE GLI SVINCOLI DI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E CASTRONNO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSI PER UNA NOTTE GLI SVINCOLI DI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE E CASTRONNO
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, i veicoli leggeri potranno anticipare l’uscita allo svincolo di Cavaria o, in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Castronno.
I veicoli pesanti dovranno proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Castronno;
-sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare a Gazzada Buguggiate.