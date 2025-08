A8 MILANO-VARESE: CHIUSE PER UNA NOTTE LE USCITE DI ORIGGIO OVEST E DI LAINATE

A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8 VERSO MILANO

Roma, 4 agosto 2025 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nella notte tra mercoledì 6 e giovedì 7 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

CON ORARIO 22:00-5:00 Sulla A8 Milano-Varese -sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, si consiglia di uscire a Legnano, al km 16+300 della stessa A8 o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. CON ORARIO 23:00-5:00 Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sarà chiuso, per chi proviene da Como, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SP233, via Trattati di Roma, via per Caronno, SP300 ed entrare in A8 allo svincolo di Lainate/Arese.

Chi proseguirà sulla A9 oltre lo svincolo di Saronno, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, al km 16+300 e rientrare dallo stesso svincolo in direzione di Milano.

Sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa, si consiglia di immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso verso Chiasso e uscire allo svincolo di Origgio; in ulteriore alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Legnano, al km 16+300 della A8.