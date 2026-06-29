A8 MILANO-VARESE: CHIUSE PER UNA NOTTE LAINATE, LAINATE ARESE, CASCINA MERLATA, RAMO IMMISSIONE RACCORDO MILANO VIALE CERTOSA (SC1) E AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSO PER UNA NOTTE RAMO IMMISSIONE A8 MILANO-VARESE

Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 30 GIUGNO ALLE 5:00 MERCOLEDI’ 1 LUGLIO

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate, in uscita per chi proviene da Varese;

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Legnano oppure di Saronno sulla A9 Lainate-Como-Chiasso; in ulteriore alternativa, proseguire in direzione Milano, seguire indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano e uscire allo svincolo SS33 del Sempione.

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese, in entrata verso Milano;

In alternativa, si consiglia di utilizzare il nodo Fiera Milano sul Raccordo Fiera Milano (R37).

-sarà chiuso lo svincolo di Cascina Merlata, in uscita per chi proviene da Varese;

In alternativa, chi proviene da Varese, potrà seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest Milano, uscire presso il nodo A50/ SS33 del Sempione, immettersi sul Raccordo Fiera Milano in direzione Monza, interconnettersi con l’Autostrada A4 dal nodo di Pero e uscire a Cascina Merlata.

-sarà chiuso per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sul Raccordo di Viale Certosa (SC1) verso Milano; In alternativa, chi proviene da Varese verrà indirizzato obbligatoriamente sulla A4 Torino-Trieste verso Venezia sull’Autostrada A4, uscire allo svincolo di Cormano e raggiungere Milano Città percorrendo viale Rubicone e viale Fermi oppure rientrare dal medesimo svincolo di Cormano verso Torino e successivamente uscire allo svincolo di Milano

-sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, sarà chiuso per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano;

In alternativa, chi proviene da Como, potrà uscire allo svincolo di Saronno, percorrere la SP 527 Bustese in direzione Rescaldina-Castellanza ed entrare in A8 in direzione Milano allo svincolo di Castellanza;

in ulteriore alternativa, dopo essere indirizzato obbligatoriamente in direzione Varese, uscire allo svincolo di Legnano e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Milano.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 30 GIUGNO ALLE 5:00 MERCOLDEDI’ 1 LUGLIO -sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.