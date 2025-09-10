A8 MILANO-VARESE: CHIUSE PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE E L’AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST
A8 MILANO-VARESE: CHIUSE PER QUATTRO ORE NOTTURNE L’ENTRATA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE E L’AREA DI SERVIZIO VILLORESI OVEST
Roma, 10 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 1:00 alle 5:00 di venerdì 12 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano.
In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Fiera Milano;
-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra Lainate e Milano nord, verso Milano.