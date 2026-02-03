A8 MILANO-VARESE: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA A4 VERSO BRESCIA
Roma, 3 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di questa sera martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, verso Brescia/Venezia.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sul Raccordo A8/Viale Certosa (SC1), verso Milano Centro, uscire al primo svincolo e rientrare sul Raccordo A8/Viale Certosa (SC1) in direzione A8/Varese, per poi immettersi sulla A4, verso Brescia.
In ulteriore alternativa, uscire attraverso il nodo Fiera Milano, sulla A8, e proseguire sulla A52 Tangenziale nord verso Monza, per poi immettersi in A4 attraverso la stazione di Monza e riprendere il proprio itinerario verso Brescia/Venezia.