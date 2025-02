A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PR UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A50 TANGENZIALE OVEST

Roma, 5 febbraio 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla A50 Tangenziale ovest, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla A8, verso Milano, uscire allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera (R37) verso Rho/SS33 del Sempione/A50 Tangenziale ovest, per entrare poi in A50.