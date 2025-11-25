A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di venerdì 28 alle 5:00 di sabato 29 novembre, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Varese.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8, o di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.