A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE
Roma, 26 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio, oppure proseguire sulla A8, verso Varese e uscire a Cavaria o, ancora, immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e uscire alla stazione di Besnate.