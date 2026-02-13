A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 febbraio, sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano, da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
In alternativa, si consiglia:
in uscita da Milano e da Varese: Busto Arsizio, sulla stessa A8;
in uscita dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla D08.