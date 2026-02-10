A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI SESTO CALENDE VERGIATE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI GALLARATE. D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DI SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiusa l’uscita di Gallarate, per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Busto Arsizio; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Cavaria o immettersi sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e uscire a Besnate.
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:
-sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Besnate; in ulteriore alternativa, proseguire sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e uscire a Castelletto Ticino.