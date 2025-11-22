A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI SOLBIATE ARNO ALBIZZATE
Roma, 22 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 25 alle 5:00 di mercoledì 26 novembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cavaria o di Castronno.