A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita da Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8, o allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.