A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST

Roma, 23 luglio 2024 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.