A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
Roma, 4 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 7 alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Legnano, sulla stessa A8, o a Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso.