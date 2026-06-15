A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI ORIGGIO OVEST
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, o allo svincolo di Legnano, sulla stessa A8.