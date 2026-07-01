A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LEGNANO

Roma, 1 luglio 2026 -Sulla A8 Milano-Varese, dalle 23:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Milano e da Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia:

in uscita per chi proviene da Milano, proseguire sulla A8 verso Varese e uscire a Castellanza;

in uscita per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza oppure proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e uscire a Saronno.