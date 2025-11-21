A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 21 novembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 24 alle 5:00 di martedì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere poi la SP233 della Varesina, in direzione Arese.