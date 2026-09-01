A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 1 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina in direzione Arese; i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A8 verso Varese, immettersi in A9 Lainate-Como-Chiasso verso Chiasso e uscire a Origgio, per poi percorrere la SP233 Varesina verso Arese, in considerazione della limitazione in peso lungo la SP 233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese.