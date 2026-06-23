A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano, per consentire attività di ispezione dello svincolo.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, oppure uscire allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 Varesina, verso Arese;
per i veicoli pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, immettersi in A9 verso Chiasso e uscire allo svincolo di Origgio, per poi percorrere la SP233 Varesina verso Arese.