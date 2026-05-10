A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 10 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di mercoledì 13 alle 5:00 di giovedì 14 maggio, sarà chiusa l’uscita di Lainate Arese, per chi proviene da Milano, per consentire attività di ampliamento dello svincolo esterno.
In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Baranzate sulla A52 Tangenziale nord di Milano, oppure allo svincolo di Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e percorrere la SP233 della Varesina verso Arese; i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno uscire ad Origgio sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, in considerazione della limitazione in peso, nel Comune di Garbagnate Milanese.