A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa, si consiglia:
-per i veicoli leggeri, con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, immettersi sulla A52 Tangenziale nord verso Monza attraverso il nodo Fiera Milano, uscire allo svincolo di Baranzate e percorrere la SP233 Varesina in direzione Arese;
-per i veicoli pesanti, con massa massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, proseguire in A8 verso Varese, immettersi sulla A9 Lainate-Como-Chiasso verso Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 Varesina in direzione Arese.
Tale percorso alternativo potrà essere utilizzato, in ulteriore alternativa, anche dai veicoli leggeri.