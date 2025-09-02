A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI LAINATE ARESE
Roma, 2 settembre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per lavori esterni alla rete Aspi, dalle 21:00 venerdì 5 alle 7:00 di sabato 6 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano, o allo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi percorrere la SP233 della Varesina in direzione di Arese.