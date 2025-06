A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI GALLARATE

Roma, 10 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia uscire allo svincolo di Busto Arsizio o di Cavaria sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Si ricorda che, nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita da Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore.