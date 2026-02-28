A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI GALLARATE
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio o a Cavaria, sulla stessa A8, o alla stazione di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Si ricorda la contestuale chiusura, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, del tratto Besnate-Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di pavimentazione.