A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI CAVARIA
Roma, 26 gennaio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di Cavaria, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di utilizzare le uscite di Gallarate o dello svincolo di Solbiate Arno Albizzate, sulla stessa A8, oppure di Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.