A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 10 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire a Castellanza o a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.