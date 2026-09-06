A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO

Roma, 6 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 settembre, sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Busto Arsizio, per chi proviene da Milano e da Varese.

In alternativa si consiglia:

in uscita da Milano, anticipare l’uscita a Castellanza.

In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate;

-in uscita da Varese, anticipare l’uscita a Gallarate.

In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castellanza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.