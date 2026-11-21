A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI BUSTO ARSIZIO
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, oppure proseguire in A8 verso Varese e uscire a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.