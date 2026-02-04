A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA SC5 STRADA VARESE-GAZZADA. RAMO ALLACCIAMENTO SC5 STRADA VARESE-GAZZADA/A8: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8

Roma, 4 febbraio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sul ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire a Gazzada, oppure proseguire sulla A8 verso Milano e uscire allo svincolo di Castronno.

Sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese:

-sarà chiusa, per chi proviene da Buguggiate, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada o di Castronno.