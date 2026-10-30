A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO
Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza, percorrere la SP527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.