A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO

Roma, 15 settembre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 17 alle 5:00 di venerdì 18 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como/Chiasso.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Origgio.

In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, percorrere viale Marco Polo ovest, la SP527 Bustese in direzione Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire in A8 verso Varese e uscire a Legnano, percorrere viale Marco Polo ovest e la SP527 Bustese in direzione Uboldo/Saronno ed entrare in A9 a Saronno, verso Chiasso, in considerazione della limitazione in peso sulla SP233 Varesina, nel Comune di Garbagnate Milanese, per la quale non è possibile l’uscita a Lainate Arese.

In ulteriore alternativa, proseguire in A8 verso Varese, uscire a Castellanza, percorrere la SS527 ed entrare in A9 a Saronno.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.