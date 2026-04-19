A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO
Roma, 19 aprile 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di mercoledì 22 alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà lo svincolo di Lainate Arese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo Ovest, SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.