A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO VERSO CHIASSO
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9 LAINATE-COMO-CHIASSO VERSO CHIASSO
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di martedì 12 alle 5:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP 300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese in direzione Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno;
per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione della limitazione in peso, nel Comune di Garbagnate Milanese, sulla SP233 Varesina, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 verso Chiasso allo svincolo di Saronno.