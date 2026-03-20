A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A9. A9 LAINATE-COMO-CHIASSO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A8
Roma, 20 marzo 2026 – Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 23 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 24 MARZO
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Como.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita di Lainate Arese, percorrere la viabilità ordinaria: SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina verso Saronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.
Chi supererà Lainate Arese dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: viale Marco Polo ovest, SP527 Bustese verso Uboldo/Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Saronno.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 24 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 25 MARZO
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:
-sarà chiuso, per chi proviene da Como, il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Saronno, al km 15+700, percorrere la SP527 Bustese in direzione Rescaldina/Castellanza ed entrare in A8 in direzione Varese allo svincolo di Castellanza.
In ulteriore alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 Milano-Varese verso Milano, uscire a Lainate e rientrare dalla stessa stazione in direzione Varese.