A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A60 TANGENZIALE DI VARESE

Roma, 13 giugno 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, dalle 21:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso, per chi proviene va Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso via del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.