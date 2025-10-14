A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord, verso Monza.
In alternativa, uscire dalla A8 allo svincolo Fiera Milano, seguire le indicazioni per A50/Tangenziale ovest e SS33 del Sempione, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo, seguendo le indicazioni per A52/Monza.