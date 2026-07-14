A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD
Roma, 14 luglio 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 luglio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza/A51 Tangenziale est.
In alternativa, proseguire sulla A52 verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso in direzione Monza/A51.