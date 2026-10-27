A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD VERSO MONZA
A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A52 TANGENZIALE NORD VERSO MONZA
Roma, 27 ottobre 2026 – Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 6:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A52 Tangenziale nord di Milano, verso Monza.
In alternativa, immettersi in A52 verso Rho, uscire a Mazzo di Rho e rientrare dallo stesso svincolo verso Monza.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.